Accueil Envoyer Partager sur facebook Pakistan: Un médecin accusé d’avoir infecté près de 900 enfants avec le VIH Rédigé par Mamadou Mangane le 1 Novembre 2019 à 10:30 Dans une ville pakistanaise, près de 900 enfants ont contracté le VIH après qu’un médecin a utilisé des seringues infectées pour les piquer.





Plus tôt cette année, 500 cas de personnes infectées ont été enregistrés dans la ville de Ratodero. Cependant ce chiffre s’élève aujourd’hui à 1 100, dont près de 900 enfants et les responsables de la santé craignent que le bilan pourrait s’alourdir.



Le présumé responsable de l’infection de tous ces enfants, le Dr Muzaffar Ghanghro, est accusé de négligence et d’homicide. Il n’a pas encore été condamné et travaille toujours dans un hôpital public à la périphérie de la ville.



Imtiaz Jalbani, un parent qui a fait soigner six de ses enfants chez le pédiatre affirme l’avoir vu un jour fouiller dans une poubelle pour trouver une vieille séringue qu’il a ensuite utilisé sur son fils de six ans. Plus tard, ce dernier a été testé séropositif.



Quatre des enfants de M. Jalbani ont également été testés séropositifs et les deux plus jeunes sont morts.



Un autre parent a déclaré que le Dr Ghanghro a utilisé la même perfusion sur 50 enfants sans changer l’aiguille.



Le pédiatre a nié toutes les accusations portées contre lui et affirme qu’il est innocent.



Les responsables de la santé publique affirment maintenant que M. Ghanghro ne serait probablement pas le seul responsable de cette épidémie. Les agents de santé en visite ont vu de nombreux médecins employer des seringues et des aiguilles à injection intraveineuse usées.



Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Etats-Unis: Un avion s’écrase sur une maison (Photos) Daech désigne Abi Ibrahim Al-Hachimi Al-Qourachi comme nouveau chef