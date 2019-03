Palais : Macky Sall fait ses adieux à son Cabinet

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2019 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat va rencontrer les membres de son cabinet aujourd’hui. Il sera question de remerciements et de reconnaissance du travail d’Oumar Youm et son équipe. A l’image du gouvernement, Macky Sall va-t-il remanier son équipe du Palais ?



C’est un agenda très chargé pour le Président réélu. Apres le dernier Conseil des ministres de son premier mandat, mercredi, suivi d’un déjeuner d’adieu aux membres du gouvernement de Dionne, le journal "Le Quotidien" a appris que Macky Sall se retrouvera aujourd’hui entouré de son Cabinet. Pour des adieux aussi.



Le Cabinet du Président de la République est l’autre « gouvernement » du Palais. Sa composition et ses attributions en font le cœur du (vrai) pouvoir politique. C’est pourquoi, ceux qui le comprennent, préfèrent souvent être aux côtés du Président que dans une équipe gouvernementale. En effet, le Cabinet présidentiel est l’émanation de la conception et des grandes décisions. Il est le sommet de l’Exécutif et le gouvernement n’en est que l’exécutant. C’est aussi le lieu de toutes les intrigues, là où les colombes roucoulent à l’oreille du résident les stratégies politiques, économiques, électorales. Là où les faucons réclament les « petits meurtres », etc. Voilà qui en fait une grosse machine de fabrication ou de broyage des ambitions.



Alors, il reste à savoir si le chef de l’Etat, qui prête serment le 2 avril, va remanier son Cabinet.











Le Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos