Palais de la République : O. Cissé, un militant de Pastef arrêté devant les grilles et placé en garde-à-vue Un militant du parti Pastef, O. Cissé, a été arrêté, hier, devant les grilles du palais de la République, hier, rapporte Libération, indiquant que l’homme manifestait après les révélations concernant le détournement d’engrais et de semences de la part d’hommes politiques. Il a été placé en garde à vue au commissariat central de Dakar.

