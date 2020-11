Palestine renvoie ses ambassadeurs aux Émirats arabes unis et à Bahreïn Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|





Source : La Palestine renvoie ses ambassadeurs aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, qui avaient été rappelés suite à la signature à Washington des accords de paix entre Israël et ces deux pays arabes. En outre, Benny Gantz a salué la reprise de la coordination avec l'Autorité palestinienne, décidée la veille, le 17 novembre par Mahmoud Abbas.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202011181...

Accueil Envoyer à un ami Partager