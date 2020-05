Pandémie de Covid-19: Trump charge l’OMS et met fin aux relations entre son pays et l’Organisation

Depuis l’expansion de la pandémie de Covid-19 dans leur pays, Donald Trump, le président américain avait commencé à charger l’Organisation mondiale de la Santé, (OMS) l’accusant même de couvrir la Chine, principale responsable de cette pandémie.



Hier, vendredi il a non seulement encore accusé l'organisation de se montrer trop indulgente avec Pékin, mais de mettre fin à leur relation.

Sur le pourquoi de cette décision, il explique que c’est « parce qu'ils ont échoué à faire les réformes nécessaires et requises ».



Pour lui, « la Chine a un contrôle total sur l'Organisation mondiale de la santé, même si elle ne paie que 40 millions de dollars par an par rapport à ce que les États-Unis ont payé, ce qui représente environ 450 millions de dollars par an ».



Ainsi décide-t-il, « nous allons mettre fin aujourd'hui à notre relation avec l'Organisation mondiale de la Santé et rediriger ces fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent », a-t-il annoncé face à la presse, hier.