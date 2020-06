Pandémie de la COVID-19: la situation en Afrique à la date du 08 juin 2020 Votre site Leral.net partage avec ses lecteurs cette publication de l’agence APA qui suit pour nous, l’évolution de la Covid-19 sur le continent. A la date du 08 juin 2020, la situation en Afrique se présente comme suit :

Nombre De Pays Touchés 54

Nombre De Cas Recensés 196.169

Nombre De Décès 5341



Afrique du Sud : Cas (50.879) – Guérisons (26.099) - Décès (1080)

La nation arc-en-ciel annonce ce lundi 2594 cas et 82 décès.

Algérie : Cas (10.265) – Guérisons (6799) – Décès (715)

111 nouveaux tests positifs ont été effectués aujourd’hui. En plus, il y a eu 8 décès.

Angola : Cas (92) – Guérisons (38) – Décès (4)

Ce lundi, Luanda rapporte un cas seulement.

Bénin : Cas (288) – Guérisons (186) – Décès (4)

Dans l’ex-Dahomey, il y a 27 infections et 1 décès.

Botswana : Cas (42) – Guérisons (24) - Décès (1)

Dans ce pays de l’Afrique australe, deux cas sont signalés.

Burkina Faso : Cas (890) – Guérisons (765) - Décès (53)

Au pays des hommes intègres, il y a une nouvelle contamination.

Burundi : Cas (83) – Guérisons (45) - Décès (1)

Ce pays ne recense pas d’infections.

Cameroun : Cas (8060) – Guérisons (4748) - Décès (212)

Au pays de Paul Biya, on signale 152 cas.

Cabo Verde : Cas (567) – Guérisons (266) – Décès (5)

Dans cet archipel, treize cas sont confirmés ce lundi.

Centrafrique : Cas (1850) – Guérisons (38) – Décès (5)

En République Centrafricaine, 216 cas sont annoncés.

Comores : Cas (141) – Guérisons (67) – Décès (2)

Les îles Comores ne confirment pas de contaminations.

Congo : Cas (683) – Guérisons (210) – Décès (22)

Ce pays de l’Afrique centrale n’indique rien.

Côte d’Ivoire : Cas (3881) - Guérisons (1869) - Décès (38)

142 cas de Covid-19 et 2 décès ont été notés ce lundi.

Djibouti : Cas (4278) – Guérisons (2013) - Décès (31)

Aujourd’hui, 71 nouveaux cas et 3 décès sont constatés.

Egypte : Cas (35.444) - Guérisons (9375) - Décès (1271)

Dans ce grand pays de l’Afrique du nord, on déclare1365 cas et 34 morts.

Erythrée: Cas (39) – Guérisons (39) - Décès (0)

Officiellement, ce pays n’a plus de cas actif.

Eswatini : Cas (340) – Guérisons (229) – Décès (3)

L’ex-Swaziland rapporte aujourd’hui sept infections.

Ethiopie : Cas (2156) – Guérisons (361) – Décès (27)

Ce pays, abritant le siège de l’Union Africaine (UA), note 136 cas.

Gabon : Cas (3101) – Guérisons (833) – Décès (21)

Dans le pays d’Ali Bongo, aucun cas n’est signalé.

Gambie : Cas (28) – Guérisons (21) – Décès (1)

Ce pays enclavé remarque aujourd’hui deux contaminations.

Ghana : Cas (9910) – Guérisons (3645) - Décès (48)

Accra déclare ce lundi 272 nouveaux cas et 4 décès.

Guinée : Cas (4216) – Guérisons (2918) – Décès (23)

Conakry annonce 99 cas supplémentaires.

Guinée-Bissau : Cas (1368) – Guérisons (153) – Décès (12)

Ce pays lusophone ne confirme aucune infection.

Guinée équatoriale : Cas (1306) – Guérisons (200) – Décès (12)

Malabo n’indique rien ce lundi.

Kenya : Cas (2872) – Guérisons (849) – Décès (85)

Ce pays de l’Afrique de l’est a communiqué 105contaminations et 1 décès.

Lesotho : Cas (4) – Guérisons (2) – Décès (0)

Dans cet Etat enclavé, il n’y a pas de cas aujourd’hui.

Liberia : Cas (370) – Guérisons (195) – Décès (30)

Monrovia rapporte ce lundi onze cas.

Libye : Cas (270) – Guérisons (53) - Décès (5)

Tripoli décompte aujourd’hui quatorze contaminations.

Madagascar : Cas (1094) – Guérisons (254) – Décès (9)

Dans la Grande île, 42 cas sont attestés ce jour.

Malawi : Cas (443) – Guérisons (55) - Décès (4)

Ce lundi, il y a cinq nouveaux cas.

Mali : Cas (1547) – Guérisons (916) – Décès (92)

Ce pays ouest-africain recense quatorze infections et deux morts.

Maroc : Cas (8302) – Guérisons (7408) - Décès (208)

Ce lundi, 78 personnes ont contracté le virus dans le Royaume.

Maurice : Cas (337) – Guérisons (324) - Décès (10)

A l’île Maurice, aucune infection n’a été détectée ce jour.

Mauritanie : Cas (1104) – Guérisons (119) – Décès (59)

La République islamique déclare 55 nouveaux cas et 4morts.

Mozambique : Cas (433) – Guérisons (131) - Décès (2)

Maputo constate aujourd’hui neuf infections.

Namibie : Cas (31) – Guérisons (16) - Décès (0)

Cet Etat dénombre deux cas supplémentaires ce lundi.

Niger : Cas (973) – Guérisons (867) - Décès (65)

Niamey ne déclare pas de contaminations.

Nigeria : Cas (12.486) – Guérisons (3959) - Décès(354)

Ce grand pays de l’Afrique de l’ouest ne fait part d’aucun cas.

Ouganda : Cas (646) – Guérisons (103) – Décès (0)

Kampala constate trente cas ce lundi.

RD Congo : Cas (4106) – Guérisons (537) – Décès (88)

Kinshasa annonce aujourd’hui 90 cas et 3 morts.

Rwanda : Cas (451) – Guérisons (297) – Décès (2)

Le pays de Paul Kagamé déclare douze cas.

Sao Tomé-et-Principe : Cas (513) – Guérisons (68) - Décès (12)

Ce pays insulaire du Golfe de Guinée ne recense aucune infection.

Sénégal : Cas (4427) – Guérisons (2699) - Décès (52)

Ce lundi, le Sénégal a réalisé 1010 tests dont 99 sont positifs. Il s’agit de 88 cas contacts suivis, 2 cas importés et 9 cas issus de la transmission communautaire. En outre, trois patients âgés de 69, 43 et 44 ans, ont rendu l’âme.

Seychelles : Cas (11) – Guérisons (11) – Décès (0)

Ce pays ne compte plus officiellement de cas actif.

Sierra Leone : Cas (1001) – Guérisons (611) - Décès(49)

Cette nation anglophone indique ce lundi 32 cas et 1 décès.

Somalie : Cas (2368) – Guérisons (470) – Décès (84)

Les autorités sanitaires ont déclaré 34 cas et 1 mort.

Soudan : Cas (6242) – Guérisons (2059) – Décès (372)

Khartoum annonce aujourd’hui 161 cas et 13 morts.

Soudan du Sud : Cas (1604) – Guérisons (15) - Décès(19)

Le dernier Etat africain indépendant indique 287 cas et 5 décès.

b[Tanzanie :]b Cas (509) – Guérisons (183) – Décès (21)

Ce pays n’annonce rien depuis plusieurs jours.

Tchad : Cas (839) – Guérisons (685) – Décès (70)

Cet Etat dirigé par Idriss Déby recense deux cas et un mort.

Togo : Cas (497) – Guérisons (251) – Décès (13)

Les autorités sanitaires indiquent deux cas positifs.

Tunisie : Cas (1087) – Guérisons (982) – Décès (49)

Tunis n’annonce rien aujourd’hui.

Zambie : Cas (1200) – Guérisons (912) – Décès (10)

Lusaka rapporte 111 contaminations et 3 morts.

Zimbabwe : Cas (287) – Guérisons (46) – Décès (4)

Dans ce pays de l’Afrique australe, il y a cinq nouveaux porteurs du virus.



