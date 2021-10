« Pandora Papers » : Pierre Atépa Goudiaby cité dans une « sulfureuse connexion russe » dans le... L’architecte Pierre Atepa Goudiaby a été cité dans une « sulfureuse connexion russe » dans le secteur minier au Niger. Le « link » a été retracé par la Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO). C’est dans le cadre d’une collaboration avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

Le nom du « magnat sénégalais de l’architecture » est apparu dans ce dossier, où des entreprises, liées à des propriétaires basés en Russie, ont été épinglés par les « Pandora Papers ». Il en est de même pour Frank Timis, « très connu en Afrique pour ses scandales dans le secteur minier », renseigne l’article paru dans cenozo.org.



Mieux, il a été dit que la société Atepa Group Russia a été créée, en 2007, au même moment que les deux précurseurs venus du Grand Ours (Sergey Matveev, Dmitry Bakaev) mettaient en place la société offshore Semmous Lion Mining Ltd. C’était par le « truchement » de la banque russe Gazprom Bank, déjà « sanctionnée pour son implication dans le blanchiment de milliards de dollars d’argent russe ».



L’on apprend, par ailleurs, que la société de Atepa, « grâce à ses accointances avec certaines personnalités du régime de l’ancien président Tanja », avait décroché cinq permis d’exploration dans le secteur minier au Niger.



Dans le même article qui parle de « manège incestueux des Russes au Niger », il a été relaté qu’une connexion existait entre le Nigérien Habib Paul Ibra Kabo, copropriétaire de Semmous Lion Mining Ltd, et l’architecte sénégalais.



La Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest a pu entrer en contact avec Habib Paul Ibra Kabo qui renseigne que « la société n’a pas été créée ». « Rien ne s’est passé. Elle n’a pas reçu de permis miniers. J’ai voulu me lancer dans des affaires avec les Russes qui étaient là, mais ça n’a pas marché », a-t-il poursuivi. À la question de savoir s’il a des liens avec Pierre Atepa, Habib Paul Ibra Kabo dira que « c’était pour le business ». Et d’ajouter : « Je n’ai pas de liens avec lui ».



Les sources de Cenozo rapportent que Habib Paul Ibra Kabo est « un agent de la BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest) à Dakar. Il serait aussi le gendre de Pierre Atepa Goudiaby et contrairement à ses déclarations, la société a été bel et bien créée ».



En 2015, selon toujours les documents consultés, l’homme d’affaires Pierre Atepa Goudiaby, né le 30 juin 1947 comme il est marqué sur son passeport diplomatique, devint copropriétaire de Semmous Lion Mining Ltd à qui il a transféré 5 permis par le truchement de sa société Atepa Group Russia.

