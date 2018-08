Papa Diaw poignardé hier, portrait d’une première victime des « Nawetaan » 2018 ! Habitant de la Médina depuis 2005, Papa Diaw est connu par les jeunes de la rue 35 X 38 comme un gars calme. Assis en groupe à l’angle de ladite rue, tout près de l’école Omar Sy alias Ndiago, ses camarades prient pour son prompt rétablissement. De nature à ne pas se laisser marcher sur les pieds, Papa Diaw est tombé sur plus teigneux que lui, malheureusement.





Rédigé par leral.net le Samedi 11 Août 2018 à 16:19 | | 0 commentaire(s)|



Le match qui opposait Fass Delorme à Gouye Salane (0-1) et qui se déroulait le mercredi 8 août dernier, a été entaché d’un malheureux événement. Un des supporters de l’équipe vainqueur a été poignardé. Il s’agit de Papa Diaw. Un garçon, pourtant calme, selon son entourage. Retour sur les faits et lieux d’un incident qui secoue la Médina et ses alentours.



Le jour du drame

Avec ses amis, Papa Diaw est parti assister à l’ouverture de la compétition de « Nawétane » de la zone 2. Pourtant membre de l’une des équipes engagées, ce jour-là, il se range du côté des supporters de Gouye Salane.



Et si Papa Diaw s’est retrouvé dans les tribunes, c’est à cause du choix de l’entraîneur. Selon ses amis, c’est un gars qui est « régulier » pour ce qui des entraînements du groupe. Il a donc fait la pré-saison avec son équipe.



A suivre ses amis, c’est à la fin du match et une fois dehors, que les choses ont commencé à dégénérer. «Après le match, certains supporters de Fass Délorme nous attendaient devant la grande porte. A notre sortie, ils ont commencé à nous prendre nos téléphones. Et nous nous sommes opposés. Une autre bande faisait face à la grande porte. Eux aussi, ont commencé à nous jeter des cailloux », informe N. Guéye.



L’incident a débuté avec les premiers qui étaient dehors alors qu’une partie des supporters a voulu regagner le quartier pour aller savourer sa victoire. Un des témoins oculaires et ami de Papa Diaw raconte : « Nous n’avons rien senti arrivé, c’est une fois dehors que les pierres ont commencé à pleuvoir. Et pourtant, les supporters de Fass Délorme et de Gouye Salane sont sortis par la même porte. C’est une fois hors de l’enceinte du stade, que les supporters de Fass Délorme ont commencé à jeter les pierres », dit-il.



Des jets de pierre et un couteau brandi

Les jets de pierre devant la porte ont entraîné le fâcheux événement. En ce moment-là ,Papa et ses amis venaient juste de franchir la grande porte. Après, il y a eu une bagarre entre supporters de Fass Délorme et ceux de Gouye Salane. Les jeunes en sont venus aux mains et c’est là qu’un jeune surnommé « Gaucher », a brandi un couteau.



«Nous en sommes venus aux mains avec eux, car les supporters de Fass Délorme ne nous ont pas laissé le choix. Et comme nous nous connaissons tous, il était facile pour eux de reconnaître les supporters de Gouye Salane. Après la bagarre, nous avons rebroussé chemin pour retourner dans le stade», a témoigné Thioune.



Et c’est en ce moment-là que Papa Diaw a reçu un couteau au dos. A en croire les jeunes, l’auteur de ce coup de poignard, « Gaucher », s’est servi du couteau d’un vendeur de «maïga» qui tient son commerce à côté du stade.



Poignardé au dos, Papa Diaw tombe devant la porte menant au stade. « Il a été poignardé alors qu’on tentait de rentrer dans le stade. Il y avait une grande foule mais nous sommes en mesure d’identifier le coupable. On le surnomme « Gaucher » et il a un frère qui joue encore aux nawétanes», témoigne un autre ami de Papa Diaw sous l’anonymat.



«La personne lui a planté le couteau. Il voulait retirer le canif mais c’était très délicat», révèle-t-il. Papa Diaw, poignardé devant le stade et souffrant le martyre, attendra les secours pour les premiers soins. Avec l’arrivée des sapeurs-pompiers, il a été conduit à l’hôpital.

Hier mercredi, le jeune Papa Diaw a passé la nuit au bloc opératoire. Et jusqu’à présent , ses proches refusent de se prononcer sur son cas. Ses camarades, emportés par la colère, demandent aux autorités compétentes de prendre les devants. « Si jamais le coupable n’est pas sanctionné, nous nous rendrons justice nous-mêmes », avertissent-ils.



Il faut surtout savoir que l’Asc Gouye Salane vient d’obtenir sa première victoire face à Delorme depuis 1994.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook