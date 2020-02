Pape Alé Niang accuse : «Ils ont voulu me liquider» Arrêté, puis libéré pour conduite en état d’ivresse, après un accident sur la Corniche ouest, Pape Alé Niang parle d’une machination du régime. «Ils ont voulu me liquider», a-t-il, en effet, déclaré dans "L’Observateur", dénonçant un « un acharnement orchestré par des gens du régime en place ». Et de poursuivre, «ce qui leur fait mal, c’est mon livre dans lequel il y a un chapitre que j’ai intitulé ’’Quand le procureur de la République devient l’avocat de Cheikh Oumar Anne’’. C’est ce qui a fait vraiment mal ».

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2020 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos