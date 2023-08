Pape Alé Niang annonce son arrestation imminente

Pape Alé Niang annonce que son arrestation est proche. Le journaliste vient d’en toucher mot à ses nombreux abonnés sur Facebook, renseigne Rewmi.



« Je viens de découvrir que dans leurs sinistres préparatifs, ils sont en train de planifier une nouvelle opération pour m’arrêter et me réduire au silence. Cette fois-ci, c’est la dernière », a notamment annoncé le journaliste. PAN a vécu plusieurs années de tumultes judiciaires et juge que c’est le régime en place qui cherchent à le bâillonner.



Hier déjà, son coup de gueule allait dans ce sens. « Je peux être profondément touché, mais je reste inébranlable. Je n’ai plus rien à perdre. Je donnerai ma vie à la moindre action arbitraire posée à mon endroit par des personnes qui n’ont pas de scrupules. Trop, c’est trop. Je reprends ma totale liberté. Soit ils me foutent la paix, soit quelqu’un doit y laisser sa vie. Je suis prêt. Mourir dans la dignité… », a-t-il posté ce dimanche, sur sa page Facebook.