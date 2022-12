Pape Alé Niang mal en point : Son épouse lance l'alerte

L’affaire dite Pape Alé Niang vient de connaître un nouveau rebondissement. En grève de la faim depuis le 2 décembre 2022, c’est son épouse qui élève la voix, lundi 5 décembre, pour alerter l’opinion et les autorités, informent nos confrères de Emedia.sn.



« Je me suis rendue ce matin à la prison de Sébikotane pour m’enquérir de l’état de santé de mon mari. Après 3 jours de grève de la faim, son état de santé se dégrade gravement. Il arrive à peine à marcher et à parler ». C’est Madame Niang qui a effectué cette sortie à travers les réseaux sociaux.



Pour Mme Niang, c’est l’occasion d’informer « l’opinion nationale et internationale », et « d’aviser les autorités de la nécessité de prendre toutes les dispositions afin d’éviter l’irréparable ».