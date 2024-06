Pape Alé Niang résilie 253 abonnements téléphoniques à la RTS Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2024 à 13:36 | | 0 commentaire(s)|

Pape Alé Niang, Directeur Général de la RTS, a récemment lancé une série d’audits portant sur les aspects financiers, organisationnels et du personnel, visant à évaluer la gestion de son prédécesseur, Racine TALLA. Cette initiative reflète l’engagement du président Bassirou Diomaye Faye en faveur de la transparence dans les affaires publiques. Selon Libération, ces audits […] Pape Alé Niang, Directeur Général de la RTS, a récemment lancé une série d’audits portant sur les aspects financiers, organisationnels et du personnel, visant à évaluer la gestion de son prédécesseur, Racine TALLA. Cette initiative reflète l’engagement du président Bassirou Diomaye Faye en faveur de la transparence dans les affaires publiques. Selon Libération, ces audits ont conduit à la résiliation de 253 lignes téléphoniques, financées par la RTS et attribuées à des agents. De plus, il a été constaté que certains retraités de la RTS avaient emporté avec eux leurs lignes téléphoniques. Les véhicules qui avaient été attribués de manière irrégulière à certains directeurs ont été récupérés et réintégrés dans le parc automobile de l’entreprise.



Source : Source : https://atlanticactu.com/pape-ale-niang-resilie-25...

Accueil Envoyer à un ami Partager