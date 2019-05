Pape Alioune Fall aux enquêteurs : « Je ne sais vraiment pas ce qui m’a poussé à...»

« Je ne sais vraiment pas ce qui m’a poussé à poser cet acte. Je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé », a déclaré Pape Alioune Fall aux enquêteurs. Ce, après avoir avoué être le meurtrier de Bineta Camara et expliqué dans les détails les circonstances du crime.



Les sources proches de l’enquête contactées par le quotidien EnQuête, révèlent que des traces de sang de la victime ont été retrouvées sur le caleçon du bourreau. Le téléphone de la victime par lequel il a été démasqué, a été retrouvé après perquisition de son domicile par la police.



Pour rappel, Pape Alioune Fall, militant de l’Apr et bras droit du père de la victime Malam Camara, a été appréhendé alors qu’il s’affairait à monter la bâche devant abriter la cérémonie funèbre devant la maison de la victime. Pendant les 48 heures qui ont précédé son forfait, il était au chevet de la famille et assistait les enquêteurs qui étaient sur les lieux pour déterminer les circonstances de meurtre odieux. Pis, quelques heures avant son arrestation, il a fait une audio dans un groupe WhatsApp pour annoncer l’heure de l’inhumation de Bineta Camara.

