Pape Bouba Diop est mort Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Novembre 2020 à 18:31

Pape Bouba Diop, l ancien international sénégalais a rendu l’âme aujourd’hui en France. L’ancien de Portsmouth (Angleterre) est décédé à la suite d’une longue maladie. De la génération 2002, Pape Bouba Diop a été remarquable à la Coupe du Monde de cette même année au Japon et en Corée du sud. Il est entré définitivement […] Pape Bouba Diop, l ancien international sénégalais a rendu l’âme aujourd’hui en France. L’ancien de Portsmouth (Angleterre) est décédé à la suite d’une longue maladie. De la génération 2002, Pape Bouba Diop a été remarquable à la Coupe du Monde de cette même année au Japon et en Corée du sud. Il est entré définitivement dans les annales du football sénégalais car ayant inscrit le premier but du Sénégal dans un mondial, il y’a de cela dix huit ans.



Source : https://letemoin.sn/pape-bouba-diop-est-mort/

