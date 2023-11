Pape Diagne, proche d’Ama : «Ama est un ‘’lion’’, avec tous les coups qu’il a reçus, il n’a pas bronché»

«Aujourd’hui plus qu’hier je suis très fier de Ama. La lutte est ainsi faite. Il nous a gratifié de toutes sortes de victoires donc ce n’est pas parce qu’il a perdu aujourd’hui que je vais le critiquer ou lui tourner le dos. Je suis très fier de lui. Dès demain, nous nous mettrons à préparer Gris Bordeaux. Le jour d’une défaite n’est pas le jour d’une victoire. Ama est très jeune. Modou Lo est beaucoup plus âgé que lui. Ama est un ‘’lion’’. Avec tous les coups qu’il a reçus, il n’a pas bronché. Et pour vous dire que Pikine est fière de lui, la prochaine fois qu’il viendra lutter, tout Pikine sera là avec lui. Parce qu’il ne triche pas et ne trompe pas ses fans», a déclaré Pape Diagne.

Source : https://www.jotaay.net/Pape-Diagne-proche-d-Ama-Am...