Pape Diop : «Macky nous a ligotés et revendus à la France »

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Mars 2018 à 12:21

En tournée politique samedi dernier dans la commune de Bambey, le président de la ‘’Bokk Gis Gis’’, Pape Diop, a saisi l’occasion pour se prononcer sur Plan sénégal émergent.



« Quand Macky Sall a été élu président de la République, tout le monde s’est empressé de dire qu’il est né après les indépendances. Mais c’est lui qui nous a ligotés et revendus à la France. Il ne suffit pas de naître avant ou après les indépendances, l’essentiel c’est ce que l’individu veut faire pour son pays. Il a pris un cabinet étranger à qui il a payé plus de 2 milliards FCFA pour qu’il nous fasse le pan Sénégal émergent (PSE). Le Sénégal a les ressources humaines qui ont les connaissances pour développer ce pays, il faut qu’on arrête ces attitudes de complexés », atteste-t-il.











L’Observateur

