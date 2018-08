Pape Diop président Bokk Gis-Gis: «Le Président Macky Sall a peur et il cherche à le cacher» Pape Diop a fini de se faire sa propre religion quant à la grande confiance que tente de montrer le candidat à la candidature de Benno Bokk Yakaar. Pour le président de Bokk Gis-Gis, il faut voir derrière le sourire de Macky Sall, les grands pas de danse et les signes de triomphe de la main, juste un homme qui a peur au point de se fabriquer un sondagelui attribuant 54% des voix. Alors qu’en réalité, les mêmes sondages qu’il s’est fait faire lui attribuent 31 à 32% des voix, largement en deçà des 54%.

Entre le président de la République et une partie de l’opposition, la campagne est bien partie pour être très rude. Autant Macky Sall joue à faire peur, autant l’opposition résiste. Pape Diop qui faisait face à la presse, après la réunion du Comité directeur de son parti, dit qu’il n’y a rien de vrai dans ce que montre le Président Macky Sall.



Selon lui, il faut voir derrière la mine de gagnant qu’il affiche, le sourire qu’il laisse entrevoir, une grande peur de ses adversaires. «J’ai été étonné en parcourant la presse de ce matin, de voir la démonstration de force pour parler de la mobilisation qui a été faite à Diamniadio. Il n’en est rien, parce que nous, lorsque nous étions au pouvoir, il y a quelque temps en 2011, on drainait des millions de personnes. Alors que cette salle du Cicad ne contient que 10 à 15.000 personnes. Pour un Président en exercice et un régime, ce n’est rien du tout», a commencé par dire Pape Diop, qui estime qu’au regard des enjeux, la presse devait être plus regardante dans l’analyse.



«Macky Sall danse au moment où le peuple continue de souffrir. C’est irresponsable !»



Pour Pape Diop, contrairement à ce qu’essaie de faire passer Macky Sall, il n’y a pas de sérénité dans les rangs du pouvoir. « Le Président Macky Sall a une peur qu’il cherche à cacher. Il exhibe lui-même un sondage lui attribuant 54%. Alors que la publication du sondage est interdite au Sénégal. Il y a deux autres sondages qui lui donnent 31 et 32%. Pourquoi, il n’en fait pas cas ? Il ferait mieux de garder son calme. L’élection est devant nous. Ce qu’il a fait hier, ce n’est que du cinéma : aller à Diamniadio pour chanter et danser, avec tout ce que le pays connait comme problèmes, ce n’est pas sérieux. Touba qui est sous les eaux, il y a eu mort d’homme à cause de la pluie à Dakar et, tout cela laisse de marbre Macky Sall. Il danse au moment où le peuple continue de souffrir. C’est irresponsable !»



Et Pape Diop de porter l’estocade : « ce qu’il essaie de faire passer dans la tête des Sénégalais, ne passera pas. Gagner au premier tour, ce n’est pas possible !», a déclaré Pape Diop. Il souligne qu’au Sénégal, c’est le peuple sénégalais qui vote et l’écrasante majorité l’attend au tournant.



«Il a menti à tout le peuple»



Musclant son discours, Pape Diop hurle : «Déjà, il a menti à tout le peuple ! Il avait dit qu’il allait diminuer son mandat de cinq ans, il ne l’a pas fait. Il avait également dit que jamais son frère n’allait bénéficier de nomination de sa part, il a pris un décret pour le nommer. On ne parle pas des scandales financiers par rapport aux différents projets. Il est vraiment discrédité et le peuple l’attend. Le peuple qui a défait Abdou Diouf en 2000 et qui a défait Wade en 2012 va le défaire l’année prochaine. Ce qu’il fait, ce n’est rien d’autre que du cinéma».



