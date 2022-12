Pape Djibril Fall sur l'incident à la Place de la Nation: "C’était une tentative d’assassinat, de meurtre..."

Le leader des Serviteurs a été hué hier à la place de la Nation lors du rassemblement de la société civile. Face à la presse, ce samedi, le député non-inscrit à l’assemblée nationale a parlé de tentative d’assassinat.



A l'en croire, ce qui s’est passé hier, c’est quelque chose d’inadmissible, malheureux pour les Sénégalais mais également constitue une tâche noire pour le nom du Sénégal. "Un lieu où on appelle à combattre l’injustice, ne peut pas être utilisé par certains comme une affaire personnelle. On ne doit pas commettre l’injustice dans ce lieu là. Mais on a l’impression que c’est ce qu’on n’a essayé de montrer hier", dénonce-t-il.



M.Fall d'ajouter: « Des gens se sont levés en disant que celui là, il faut qu’on le tue. Parce que vous avez vu hier des personnes détenir des armes, proférer des injures graves, même des gens qu’on a vu détenir des objets contondants. C’était une tentative d’assassinat, de meurtre que nous avons qualifié comme telle".





Le journaliste informe en outre que ses avocats sont en train d’y travailler pour voir quelle suite judiciaire donner à cela.