Pape Fall, Président de la Convention du Baol, salue le choix porté sur Touba pour le lancement de la journée de l’arbre ( Par Pape FALL )

Le Baol a été choisi pour le lancement de cette opération, le 4 août, et cela nous honore. En tant que disciple et président de la convention du Baol, je ne peux que magnifier cet événement et faire part de notre immense gratitude au Président de la République.



La convention du Baol se range derrière la recommandation de Serigne Mountakha Bachir, Khalife général des Mourides : que tout le monde se mobilise pour ce grand événement. Nous apprécions grandement le déplacement de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye vers la grande ville sainte de Serigne Touba, Khadim Rassoul, au cœur du Baol. L’implantation d’arbres qui nourrissent la vie est essentielle.





Ce geste est d’un intérêt capital pour tous. Il mérite notre attention. Nous partageons avec enthousiasme les multiples bienfaits de chaque arbre qui sera planté : de l'air plus pur, des sols plus riches et une nature plus verdoyante. Planter un arbre c'est enrichir notre héritage naturel, c'est un acte de foi en l'avenir qui nourrit la vie sous toutes ses formes. Ces nouveaux arbres représenteront bien plus que des sources d'oxygène ; ils deviendront des lieux de refuge pour la biodiversité, des havres de fraîcheur et des symboles de croissance et de renaissance. Le reboisement joue un rôle essentiel dans la lutte contre la désertification et le réchauffement climatique. Cet engagement envers l’arbre est donc crucial, tant pour nous que pour les générations futures.



Tant qu'il existe une jeunesse instruite et bien éduquée, nous pouvons espérer un monde meilleur, car l'éducation et l'instruction sont les bases essentielles pour bâtir un avenir prometteur.





Pape FALL

Président de La Convention du Baol

Août 2024

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Pape-Fall-President-de-l...