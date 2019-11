Pape Mael DIOP: "Faire du Sénégal un hub aérien, telle est l'ambition du Chef de l'Etat Macky Sall..." (VIDEO) D'après Pape Mael Diop, Directeur général de l'Agence des aéroports du Sénégal (Ads), le Président de la République compte construire 11 aéroport à travers le pays. "Le Chef de l'Etat compte injecter 100 milliards dans le projet de construction des 5 aéroports internationaux. Aujourd'hui des vols quittent France pour attérir au Cap Skiring. Mais on ne compte pas s'en arrêter là. Nous avons prévu de construire 11 aéroports internationaux pour que tout que tout le monde puisse voyager en toute sécurité", annonce-t-il. Mieux, pour lui l'aéroport international Blaise Diagne fait partie des aéroports les plus sûrs et sécurisés en Afrique.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 15:07 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos