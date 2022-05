Pape Mahawa Diouf : "Ils ont menti, ils doivent s'excuser ; Et ils ont le culot de menacer, mais on fera.. Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022 à 05:44 | | 0 commentaire(s)| Le Dg de l'ASPT, Pape Mahawa Diouf, n'a pas caressé l'opposition dans le sens du poil. Il a taxé les membres de YAW de menteurs et les exhorte à "présenter des excuses devant le peuple sénégalais. Ils ont bâti tout sur une politique mensongère. ils ont reconnu leur faute car étant incapables de faire une liste normale. Mais qu'il sachent que ces menaces ne passeront pas car on n'a pas peur d'eux", a-t-il tapé sur la table. Cette réplique fait suite à la sortie de Sonko et Cie qui disent qu'ils feront face à Macky Sall.



