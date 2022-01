Pape Mahawa Diouf soutient les jeunes basketteurs de la commune de Yoff

Le Coordinateur de la Cellule de Communication de BBY, Pape Mahawa Diouf, a donné le coup d’envoi de la finale de la compétition de Basket des jeunes de la commune de Yoff.



« Je remercie toute la jeunesse de la commune de #Yoff pour l’honneur qui m’a été fait, d’être le parrain du tournoi de basket des jeunes » , a déclaré Pape Mahawa Diouf lors de la finale qui s’est tenue au terrain de Basket de Nord Foire.



Pape Mahawa Diouf a également félicité les finalistes, à savoir l’équipe de Nord Foire et celle de RS Yoff pour leur fair-play. Selon lui, le sport tout comme notre démocratie, constitue un vecteur de cohésion sociale et de stabilité''.



'' J’accompagnerai la jeunesse de la commune de #Yoff dans le développement des talents sportifs mais également, dans la construction d’espaces de jeux et d’espaces verts ’’, a-t-il promis aux jeunes basketteurs de sa commune.



‘’ Le sport est très important pour le développement de nos collectivités locales, car nous avons besoin d’une jeunesse avec un esprit sain dans un corps sain, pour développer la commune de Yoff qui est l’une des plus grandes de Dakar ’’.