Pape Malick Sy raconté par Me ABdoulaye Wade - Le jour où il m'a dit de... C'est un Me Abdoulaye Wade qui a ouvert un pan de son histoire avec feu Pape Malick Sy avec une anecdote sur la prière.

"Il dirigeait nos prières. Un jour que nous faisions une prière surérogatoire, il eut la délicatesse de me demander de diriger parce que j’étais l’aîné. Tout en appréciant beaucoup la délicatesse du geste, je déclinai car, pour moi, c’est le sang de Maodo qui devait présider", a-t-il témoigné.



