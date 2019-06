Pape Mao Diouf sur l’affaire BBC - Aliou Sall: « que des insinuations, des accusations, des soupçons » Le porte-parole de la coalition Benno Bokk Yakaar, considère l’enquête de la BBC, à propos d’un scandale de 10 milliards de dollars dans le pétrole sénégalais, mettant en cause Aliou Sall, comme vide et sans aucune portée.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juin 2019 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

« Il n’y aucune preuve qui a été fournie tout au long de ce reportage. Il n’y a que des insinuations, des accusations, des soupçons », a déclaré Pape Mao Diouf sur la RFM. Toutefois, le porte-parole de la coalition Benno Bokk Yakaar, invite vivement les autorités, à « ouvrir une information judiciaire pour éclaircir cette affaire ».



Il poursuit : « on nous parle de salaire, c’est tout. Il n’y a rien qui prouve une quelconque malversation ou un détournement ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos