Pape Modou Fall, citoyen sénégalais: « 2024, une perspective, un enjeu »

Notre pays à la croisée des chemins.



Il subit les contre-coups de la crise économique engendrée par la guerre en Ukraine, il est cerné par une ceinture de feu des pays de la sous-région déstabilisées par les forces djihadistes, la découverte du pétrole et du gaz aiguise les appétits à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières.



Ce contexte géo-politique est gros de menaces, qu’il faut prendre très au sérieux. Car l’enjeu pour notre nation est d’ordre existentiel. C’est la survie du pays qui est la vraie problématique actuelle. Le jeu politique qui s’exprime aujourd’hui par de fortes tensions sociales, laisse apparaître des appétits et des stratégies qui visent l’effondrement de l’Etat. Mais pas que, en effet, c’est le tissu social que l’on cherche à déconstruire.



Toutes les institutions religieuses, sociales, politiques et culturelles sont attaquées. Qui pouvait imaginer il y’a quelques années encore, qu’on oserait proférer des insultes contre nos prestigieux guides religieux ? Nous assistons à une entreprise diabolique de destruction des bases de notre harmonie nationale. Un nouveau discours politique fondé sur le populisme, la manipulation, le dénigrement et la haine, s’est substitué au débat d’idées et à la recherche de consensus qui prennent en charge l’intérêt supérieur de la nation.



Il faut faire face à ce péril intérieur qui gangrène le champ politique et social. Cela signifie qu’il faut dépasser nos intérêts égoïstes et immédiats pour s’unir autour de Macky Sall, dont l’expérience et l’engagement pour le pays ne fait l’ombre d’aucun doute. S’unir autour du président de la République est une exigence patriotique pour la survie du pays et pour passer le cap critique et crucial de 2024.



Pour éviter le chaos à notre nation, il n’y a qu’un seul impératif : réélire Macky Sall en 2024.













Pape ModouFall

citoyen sénégalais, Chef de parti