Pape Thialis Faye lance un ultimatum à Modou Lo : "Il a jusqu’à aujourd’hui pour me restituer mon argent…"

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juin 2018 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Modou Lô n’a toujours pas restitué les 25 millions qu’il devait à Pape Thialis Faye de "Lewtoo Production". Le lutteur avait fixé un rendez-vous au promoteur de lutte, pour lui restituer son argent, mais il n’est pas venu, selon ce dernier qui s’est confié au journal Les Echos. "Nous l’attendons pour qu’il nous rembourse notre avance. Il n’est pas encore là (hier mercredi)", se désole-t-il, avant d’avertir : "Modou Lô a jusqu’à demain jeudi (aujourd’hui pour restituer notre argent. Après ce délai, cela risque d’engendrer d’autre problème".



"Leewto Production" avait fait signer à Modou Lô un contrat exclusif, avec comme ambition de lui trouver un adversaire cette saison. Celui-ci devait être Balla Gaye 2, selon les prétentions du promoteur. Mais avant même qu’il ne prenne langue avec le Lion de Guédiawaye, son collègue Gaston Mbengue, l’a court-cuité en signant un contrat exclusif avec le fils de double Less.



Face à cette situation, le promoteur Pape Thialis Faye propose alors Ama Baldé ou Tapha Tine. Sauf que le lutteur des Parcelles Assainies qui avait déjà reçu 25 millions sur un cachet de 80 millions plus un bonus de 5 millions, juge les deux lutteurs en-deçà de ses ambitions. Il s’ensuit alors un bras de fer et des menaces de poursuite judiciaire.



En 2011, un fait similaire avait opposé Luc Nicolaï et Eumeu Sène. Le chef de file de l’écurie Tay Shinger avait empoché par l’intermédiaire son bras droit, Atta une somme de 20 millions de francs, pour ensuite signer avec le promoteur Gaston Mbengue pour le même combat. L’affaire avait fini devant la barre.

