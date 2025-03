Pape Thiaw dévoile les coulisses de ses négociations avec Assane Diao et Malick Thiaw Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Mars 2025 à 13:07 | | 0 commentaire(s)|

Assane Diao, malgré l’intérêt de l’Espagne, a finalement décidé de défendre les couleurs du Sénégal. L’attaquant évoluant à Como fait partie de la sélection de Pape Thiaw pour les rencontres contre le Soudan et le Togo. Lors d’une conférence de presse, le sélectionneur national, Pape Thiaw, a […] Sénégal Atlanticactu/ Eliminatoires Coupe du Monde/ Serigne Ndong Assane Diao, malgré l’intérêt de l’Espagne, a finalement décidé de défendre les couleurs du Sénégal. L’attaquant évoluant à Como fait partie de la sélection de Pape Thiaw pour les rencontres contre le Soudan et le Togo. Lors d’une conférence de presse, le sélectionneur national, Pape Thiaw, a détaillé les coulisses de sa discussion avec Assane Diao, également sollicité par l’Espagne. « C’est vrai, je me suis rendu en Espagne pour échanger avec Assane, qui m’a toujours montré que son choix était dicté par le cœur. Son rêve a toujours été de jouer pour le Sénégal. Je suis convaincu que c’est du sang sénégalais qui coule dans ses veines, et j’ai confiance en lui. Quand j’ai parlé avec ce jeune, j’ai senti qu’il en avait vraiment envie », a déclaré l’entraîneur. Par ailleurs, il a aussi répondu à une question concernant Malick Thiaw dédfenseur de l’AS Milan : « J’ai eu une longue discussion avec Malick Thiaw mais je ne souhaite pas pour le moment vous donnez les détails, c’est une suprise. » Né à Ndangane (Sénégal) en 2005, Assane Diao a quitté le pays à l’âge de 3 ans pour s’installer en Espagne avec sa famille. Il est désormais confronté à un choix décisif entre son pays d’origine et son pays d’adoption pour sa carrière internationale. Le Sénégal affrontera le Soudan le 22 à 19h GMT en Libye, puis le Togo le 25 à 21h GMT à Dakar, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.



Source : https://atlanticactu.com/pape-thiaw-devoile-les-co...

