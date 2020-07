Par amour pour la vérité… : Chers camarades, calmez-vous un peu !

Chers camarades de parti, je m’étais fait une philosophie : celle de ne point répondre à un énergumène à la langue de vent, qui colporte des propos mensongers. Une conscience malhonnête qui produit toujours une pensée en déroute. Mais hélas ! Je ne saurai me taire devant tant d’ignominie et d’ignorance accumulées.



Le mal de notre département est bien évidemment la prostitution politique que mènent certains jeunes du département, pensant que pour être au-devant de la scène, il faut plaire à certains leaders en perte de vitesse. Ces jeunes sont de loin indignes de représenter la jeunesse Mbouroise et notamment celle de l’APR ou encore de la Grande Mouvance Présidentielle.



Chers camarades, votre leader Omar Youm est le mal du département, il est affamé et omnibulé par le fauteuil présidentiel et cela passe par le fait de vouloir semer la zizanie au niveau des instances les plus fortes du parti. Ce n’est plus un secret de polichinelle, je vous avertis.



En effet, il ne fait pas l’unanimité et son leadership est contesté dans sa propre commune aussi bien que dans le département. Sa politique de diviser pour mieux régner a été depuis longtemps démasquée.



Votre leader est en perte de vitesse, il fonce directement vers la mort politique et l'abîme.



Heureusement que dans le département de Mbour, il y a toujours des leaders et de vaillants jeunes, conscients du travail que notre Président Macky Sall nous a suggésré de mener. C’est bien grâce à eux qu’on a eu un résultat très satisfaisant en Février 2019. Ces leaders sont toujours en contact direct avec la population de Mbour et ils œuvrent pour que notre département soit parmi les leviers qui vont mener le flambeau de l’Alliance pour la République du département de Mbour, très haut et œuvrer pour la pérennisation de la Grande Majorité Présidentielle du département de Mbour et cela, contre vents et marées.



Nous remercions par ailleurs le coordonnateur National de la Jeunesse Républicaine, M. Moussa SOW de bien vouloir s'enquérir de nos maux et lui demandons de bien vouloir continuer sa politique inclusive, en faisant attention aux manipulateurs politiciens de Mbour.



Nous sommes mobilisés pour freiner cette bande de comploteurs qui saborde le legs du Président Macky Sall.





Aliou NIASSE, membre des jeunes de la grande majorité présidentielle de Mbour