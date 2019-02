« Par son attitude, Wade confirme une chose : seul Karim Wade l'intéresse aujourd'hui », selon Dr Abdou Khadre Lô

Sur sa page facebook consultée par leral.net, Dr Abdou Khadre Lô, le Directeur Afrique Access Partnership Manager Général de Primum Africa-Consulting s’est exprimé sur le yo –yo et la surenchère politique que Me Abdoulaye Wade est en train de mettre en branle avec son arrivée au Sénégal programmée pour jeudi. Leral.net vous livre in extenso son post sur sa page facebook.



« L'ancien Président Abdoulaye Wade doit être responsable. Dire, à 3 semaines du scrutin, qu'il n'y aura pas d'élection au Sénégal est une bonne farce. Les 5 candidats sélectionnés par le Conseil Constitutionnel sont en campagne et vont à la rencontre des électeurs. Que Wade choisisse de ne soutenir aucun des 5 est son droit. Cependant, "fayoul naar bi khoromam" (il n'a pas rendu la pièce de leur monnaie aux Sénégalais) qui l'ont élu en 2000 et réélu en 2007. Ensuite, beaucoup sont descendus dans les rues de Dakar entre 2013 et maintenant pour que son fils participe à la présidentielle du 24 Février.



Pendant ce temps, ce dernier reste bien au chaud au Qatar. Depuis son exil dans le Golfe, Karim Wade promet de revenir au Sénégal pour mener le combat. Il n'en a rien été. Il n'est pas prêt à prendre le risque (Diaraloukoko). Alors demander aux Sénégalais de semer le trouble tandis que Karim Wade reste loin de tout ça est un manque de respect. Par son attitude, Abdoulaye Wade confirme une chose: seul Karim Wade l'intéresse aujourd'hui. Que les militants et sympathisants de Gorgui qui sont sur ce mur me pardonnent si je les ai offensés.

Il faut se dire les choses entre amis. Wakh taane, wakh deugg tiala! »



