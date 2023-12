Parain de la finale des phases régionales de Louga: Samba Ndiobene Ka vante la candidature d’Amadou Ba à Dahra-Djoloff Rédigé par leral.net le Samedi 30 Décembre 2023 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Samba Ndiobene Ka a présidé, ce vendredi, la finale de l’édition 2023 des phases régionales de l’Orcav (Organisme régional de coordination des activités de vacances) de Louga qui se sont déroulées à Dahra-Djoloff, dont il est le maire. Il a profité de l’occasion pour […] Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Samba Ndiobene Ka a présidé, ce vendredi, la finale de l’édition 2023 des phases régionales de l’Orcav (Organisme régional de coordination des activités de vacances) de Louga qui se sont déroulées à Dahra-Djoloff, dont il est le maire. Il a profité de l’occasion pour rappeler aux jeunes de la région les enjeux de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

« La jeunesse constitue un maillon important dans les politiques de développement du président de la République Macky Sall et de son Gouvernement à travers le Plan Sénégal émergent (Pse). C’est pourquoi nous vous invitons à soutenir la candidature d’Amadou Ba afin de poursuivre la réalisation de tous les programmes destinés notamment à la jeunesse du pays en perspective à l’exploitation très prochaine des ressources naturelles », a lancé M. Ka, qui s’est engagé à rester le porte-voix des localités auprès des pouvoirs publics centraux.

« Le département de Linguère et la région de Louga, en général, ont été pris en compte dans les actions gouvernementales, en témoignent beaucoup de belles réalisations comme la réfection de la route Louga-Linguère, entre autres importantes infrastructures. Mais, nous comptons continuer à être votre interlocuteur auprès du gouvernement pour d’autres qui auront un impact réel sur le quotidien des populations de notre belle région », a notamment promis le ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire.

A ce titre, la tête de proue de la coalition présidentielle Benno bokk yaakaar (Bby) dans cette partie du pays a lancé un appel à tous les leaders à « maintenir la dynamique unitaire afin de remporter haut la main les élections au soir du 25 février 2024 ». Revenant, par ailleurs, sur la finale de football dont il a eu le « l’honneur et le privilège de parrainer », Samba Ndiobene Ka a parlé d’une « belle occasion » pour lui et les organisateurs de communier avec la jeunesse de la région de Louga.

« J’aimerais féliciter l’instance dirigeante pour la parfaite organisation de l’événement et remercier les équipes finalistes qui ont fait montre d’un grand esprit de fair-play. Je rends un hommage à toute la population du Djoloff sortie massivement nous accompagner à cette belle fête de la jeunesse. Félicitations à l’Asc Penc de Louga sacrée championne en catégorie cadette et junior-senior et mes encouragements aux Asc Manko de Dahra et Jubbo de Ouarkhokh, vices championnes régionales », a-t-il enfin déclaré.

Le maire de Dahra a remis 700 mille de F Cfa et 500 mille de F Cfa respectivement aux équipes senior gagnante et celle vaincue. Pour les cadets, l’équipe sacrée championne et la finaliste ont reçu respectivement des enveloppes de 300 mille et 500 mille de F Cfa.



