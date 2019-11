Paralysie du transport: Alassane Ndoye et Cie menacent

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019

"Menace de tempête dans le secteur des transports publics. Alassane Ndoye, le chef de file du principal syndicat des chauffeurs et transporteurs, et ses camarades ont mis en demeure le gouvernement de surseoir à certaines mesures sous peine de paralyser le système. Ils l'ont fait savoir, ce week-end, au cours de conclaves initiées par les responsables régionaux de Kaolack, Pape Babacar Ndour et Dame Lô", lit-on dans la parution du quotidien Libération de ce lundi.



Le journal de rembobiner : "Plusieurs mesures prises par le ministre en charge de ce département stratégique, Me Oumar Youm, n'ont pas l'heur de satisfaire certains acteurs au nombre desquels les chauffeurs et transporteurs. Résultat des courses, ces derniers n'ont pas l'intention d'abdiquer devant des réformes et initiatives qui, à leurs yeux, pourraient mettre en péril leur corporation".

