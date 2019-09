Paratonnerres à Dakar: L’absence de compétences en électricité dans la construction des immeubles, expose les populations

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

L’utilité des paratonnerres, installés sur certains bâtiments suscite l’interrogation des populations. Ces dernières, ont constaté une recrudescence ou fréquence des personnes,tuées par le tonnerre durant cet hivernage.



« Il y a plus de 90 % de constructions à Dakar qui sont faites sans architecte. Il y a très peu d’ingénieurs ou d’ingénieurs en électricité qui travaillent sur une construction. Et le manque d’ingénieurs en électricité, peut amener des problèmes pour le respect des normes », a expliqué l’architecte, Jean Charles Tall.



D’après l’architecte, interpellé par Zik FM, l’Etat devrait s’assurer qu’une personne qui construit un immeuble R+6 ou 7, s’entoure de toutes les compétences nécessaires.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos