Parc Le Mbossé du Lac rose : À la découverte des crocodiles, antilopes et pythons… Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2025 à 16:30 | | 0 commentaire(s)| Situé au cœur du Lac Rose, le parc exotique "Le Mbossé" est un véritable trésor pour les amoureux de la nature et des animaux. S'étendant sur 1,5 hectares, ce parc animalier accueille une multitude d’espèces rares et fascinantes, allant des porcs-épics aux phacochères, en passant par les antilopes, les crocodiles, et une impressionnante variété d’oiseaux colorés.



Parmi les stars du parc, on trouve Ndiaga, un singe vert devenu la mascotte des lieux. « Nous hébergeons des animaux exceptionnels comme Ndiaga, mais aussi des crocodiles, serpents, porcs-épics, autruches, perroquets, et bien d’autres encore. Beaucoup de visiteurs découvrent pour la première fois des espèces comme les aras, les paons ou les porcs-épics. », a expliqué Babacar Ndao, le gérant du parc.



Certaines espèces présentes à "Le Mbossé" sont importées d’Afrique, d’Asie, et d’autres régions du monde, tandis que d’autres naissent et grandissent sur place. Cette cohabitation harmonieuse entre animaux locaux et exotiques enrichit la biodiversité du parc. « Nous élevons certains animaux dès leur naissance pour qu’ils s’habituent aux humains. Cela garantit une interaction sécurisée avec nos visiteurs, notamment les enfants. », confie-t-il.



Contrairement aux Zoo classiques, qui mettent en avant des espèces sauvages, "Le Mbossé" se distingue par ses animaux dits « de décoration », plus adaptés aux familles et aux groupes scolaires. Toutefois, certaines décisions ont dû être prises pour assurer la tranquillité du parc. « Nous avons dû déplacer une hyène à cause de ses cris nocturnes, qui perturbaient les autres animaux et inquiétaient nos visiteurs. », ajoute M. Ndao.



Maintenir un tel espace n’est pas sans défis. L’alimentation et les soins vétérinaires des animaux nécessitent une attention rigoureuse et des ressources importantes. « Chaque espèce a des besoins spécifiques. Par exemple, les singes mangent les mêmes légumes que nous, tandis que d’autres animaux demandent une nourriture plus coûteuse. Pour financer ces dépenses, nous vendons parfois des poussins. », précise le gérant.



Malgré ces contraintes, le parc exotique "Le Mbossé" continue d’attirer les visiteurs grâce à ses droits d'entrée, tout en cherchant le soutien du gouvernement et de partenaires privés pour poursuivre son développement.



