Parcelles Assainies: Amadou Ba explique les chantiers de Gouvernement aux imams et délégués de quartier

Désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), le Premier Ministre Amadou Ba a fait une sortie à la Maison des Parcellois sise aux Parcelles Assainies, occasion pour lui de revoir les imams, les délégués de quartiers, les Badjenu Goox et autres notables de la localité. « Parcelles Assainies mo ayé, nous sommes derrière le futur […] Désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), le Premier Ministre Amadou Ba a fait une sortie à la Maison des Parcellois sise aux Parcelles Assainies, occasion pour lui de revoir les imams, les délégués de quartiers, les Badjenu Goox et autres notables de la localité.

« Parcelles Assainies mo ayé, nous sommes derrière le futur président de la république », a déclaré Mbaye Ndiaye. Très en verve, le directeur des structures de l’Apr de marteler : « Que Dieu fasse qu’il soit le 5 ème président ». Prenant la parole, le Premier Ministre s’est réjoui de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé mais aussi « du choix du Président Macky Sall porté sur (sa) modeste personne, c’est une lourde responsabilité ». Il a, à cet effet, souligné que : « la meilleure victoire c’est celle obtenue à domicile », appelant à l’unité. Il Premier ministre a, par ailleurs, rappelé les chantiers aux Parcelles Assainies.

« Nous procéderons bientôt au bitumage des routes aux Parcelles Assainies. Ce sera 17 km de route à l’intérieur des Parcelles », a-t-il annoncé.

« L’hôpital des Parcelles Assainies reçoit aujourd’hui sa radio », s’est-il félicité.

Dans cette lancée, il rappelle que le parrainage a débuté. « La bonne feuille, c’est le 117 ne vous laissez pas berner », a conclu M. Ba.



