Parcelles Assainies : La prostituée s’empare du téléphone portable du client pour se faire payer

Qui croire dans cette histoire ? Selon celle qui se présente comme la mise en cause, le client objet de sa plainte, après avoir satisfait sa libido, aurait refusé de lui payer la passe. Ce que conteste le client.



Voulant satisfaire sa libido, Ihanacho Loveday Ifeanyi est mis en rapport avec une prostituée du nom de Tida Badji ,par le biais d’un ami. Après une discussion au téléphone, la prostituée se présente au domicile du client. Ne répondant pas à son goût et pour ne pas la frustrer, le client l’invite quand même à boire un verre avec lui. Au moment de prendre congé, la fille de joie lui demande le prix du transport. Et alors que le client était dans les toilettes, la dame en profite pour quitter les lieux en emportant un téléphone portable que le client dit avoir acheté à cent soixante mille (160 000) FCfa. Sans désemparer, Ihanacho s’est lancé à la poursuite de la travailleuse du sexe qu’il n’a pas pu retrouver, raconte "Le Témoin".



Ayant reçu l’information selon laquelle la prostituée qu’il recherchait habitait à l’unité 18 des Parcelles Assainies, il est allé porter plainte contre elle. Cueillie, elle reconnait les faits de vol qui lui sont reprochés. « J’ai bel et bien pris le téléphone, car il m’a joint au téléphone pour me dire qu’il voulait entretenir avec moi des rapports sexuels. On a convenu de t la somme de 40 000 FCfa. Disposant d’une carte sanitaire me permettant d’exercer légalement cette profession, j’ai accepté et le rendez-vous a été fixé chez lui. Après avoir entretenu des rapports sexuels à son domicile aux Maristes, il a refusé de me payer. C’est ainsi que j’ai profité de son absence pour prendre son téléphone avant de m’enfuir », a soutenu la péripatéticienne.



Une version qui ne l'a pas épargnée d'un déferrement au parquet.