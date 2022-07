Parcelles Assainies : Le ministre Alioune Ndoye loue les qualités humaines d'Amadou Bâ

Le ministre Alioune Ndoye, aux Parcelles Assainies, se félicite de l'énorme travail abattu par Amadou Bâ, ainsi que celui de ces personnes non encadrées, qui sont venues de leur propre chef, pour soutenir la coalition BBY. A l'en croire, "on ne peut demander mieux que la paix sociale et une jeunesse consciente, mais ne pas suivre des aventuriers qui n'ont que détruire le pays comme dessein", a-t-il dit. Amadou Bâ, qui a fait une rentrée de feu, est revenu aux affaires par la grande porte.