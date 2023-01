Parcelles : Un chauffeur de camion assène 3 coups de couteau sur les fesses de son ex-épouse qu’il a surpris avec un homme

Maodo Saliou Hanne avait répudié son épouse Fatimata Diallo, il y a de cela 3 ans. Pourtant, il n’a jamais cessé de l’aimer.



Chauffeur de camion de son état, il n’a toujours pas digéré son divorce avec son ex-épouse. Toujours amoureux de la mère de sa fille, il ne ratait jamais l’occasion d’aller lui rendre visite à des heures tardives.



Malheureusement, les ex tourtereaux finissaient toujours par avoir une prise de bec lors de ces rencontres. Et la dernière visite de Maodo s’est terminée par une bagarre qui a failli coûter la vie à Fatimata Diallo, raconte Senenews.



Car, cette dernière a reçu trois coups de couteau sur ses fesses. La dame ayant trouvé refuge auprès des éléments des Parcelles Assainies, ces derniers ont rappliqué chez elle avant de conduire Maodo Saliou Hanne à leur unité d’enquête.



Fatimata Diallo explique : «depuis notre séparation, il ne cesse de me mener la vie dure. Il débarque chez moi tard la nuit et fait un tapage jusqu’à déranger les voisins. A chaque fois qu’il vient chez moi, il veut me forcer à entretenir des rapports sexuels avec lui. Si je refuse, il me bastonne. La dernière fois qu’il s’est heurté à mon refus, il a défoncé la porte de la chambre et s’est jeté sur moi. Je me suis débattue et malheureusement, il m’a asséné trois coups de couteau au niveau des fesses. N’eut été l’intervention des voisins, il allait abréger ma vie».



Mais Maodo Saliou Hanne a révélé qu’il reste toujours marié à Fatimata Diallo. Justifiant ainsi son acte, il a taxé la dame de lui avoir été infidèle.



«Je m’énerve parfois à cause de son infidélité, car elle reste toujours mon épouse. Ce jour-là, comme j’ai tardivement fini le boulot, j’ai décidé de passer chez elle. Mais à ma grande surprise, je l’ai trouvée toute nue au lit avec un autre homme. C’est avec cet homme que je me suis battu. Quand j’ai débarqué dans la chambre, elle a pris la fuite», a-t-il dit



Inculpé pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 13 jours, il a été jugé hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Le procureur ayant requis 2 ans de prison dont 6 mois ferme, son avocat a demandé une application bienveillante de la loi pénale.



Au terme des débats, Maodo Saliou Hanne a été condamné à 1 mois d’emprisonnement ferme et à payer à son ex épouse le montant qu’elle a réclamé à titre de réparation.