Parcelles assainies: Une couturière ébouillante sa nièce

Une bagarre entre la couturière A. Sonko et sa nièce S. Sow, a finalement atterri en justice. Selon des sources de "L'As", les faits se sont produits à l’Unité 21 des Parcelles assainies. C’est à la suite d’une dispute que A. Sonko et S. Sow se sont battues. Dans la foulée, A. Sonko a pris un théière remplie d’eau chaude, pour verser l’eau sur sa nièce qui s’est gravement brûlée du coup, à la poitrine. Elle est évacuée dans une structure sanitaire aux Parcelles, où il lui a été délivré un certificat médical.



Munie du document, la victime s’est rendue à la police des Parcelles assainies, pour porter plainte contre sa tante. Convoquée par les limiers, A. Sonko a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en précisant avoir agi sous l’emprise de la colère. Elle sollicite la clémence. A. Sonko sera gardée à vue et présentée au parquet, pour coups et blessures volontaires.