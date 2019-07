Parcelles assainies de Thiès: une fille de 8 ans tuée par électrocution, sa cousine de 7 ans dans un état grave Le drame est survenu aux parcelles Assainies de Thiès, le 30 juin dernier. Une électrocution venue d’un poteau à haute tension, a frappé deux jeunes filles, Awa Mbaye (8 ans) et N.F. Diallo (7 ans), qui jouaient dans le balcon de leur maison, rapporte le journal Enquête.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 17:08

Gravement brûlées, les habits déchirés par les flammes, les deux jeunes filles ont été transportées à l’hôpital El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Mais 4 jours plus tard, Awa Mbaye, élève en classe de CEI, succombera à ses blessures.

Quant à sa cousine, N. F. Diallo, elle lutte toujours contre la mort dans son lit d’hôpital, selon la même source.

Son père, Pape Diallo, affirme pourtant avoir signalé à plusieurs reprises le poteau de haute tension en question à la Senelec, qui n’a jamais réagi, selon lui. Il a d’ailleurs annoncé qu’il va porter plainte contre la société nationale d’électricité pour négligence et non-assistance à personne en danger.



