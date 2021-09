Parcelles assainies: le ferrailleur tombe avec 36 cornets de « yamba »

Ferrailleur de profession, B. D, 32 ans, a été interpellé par les éléments de la brigade de recherches de la Police des Parcelles Assainies au cours d’une opération de sécurisation.



Ce récidiviste, indique L'Asnews, condamné en 2016 pour des faits similaires, est tombé encore dans les filets de la police avec 36 cornets de chanvre indien à «Kamb Nga», situé entre la Cité Mixta et la Cité Keur Damel.



Cependant, il a refusé d’indiquer la provenance de la drogue. Il a été placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.

