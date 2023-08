Parcelles assainies : un agresseur maîtrisé par sa victime

Charretier de profession habitant l’Unité 17 des Parcelles assainies, A. Diallo croupit en prison pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violences.



D'aprés L'As, le mis en cause écumait l’Unité 17 et environs avec ses deux acolytes. Ils ont agressé J. Manga, une technicienne de surface qui se rendait très tôt à l’Église universelle.



Les agresseurs ont emporté son sac contenant son téléphone, ses chaussures et de l’argent. Toutefois, sa résistance face aux agresseurs a permis l’interpellation de A. Diallo par un limier témoin de la scène.



Ses acolytes ont réussi à prendre la fuite. Devant les enquêteurs, A. Diallo est passé aux aveux. Ce qui a motivé sa garde à vue puis son défèrement au parquet.