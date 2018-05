Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Parents: Voilà 4 astuces pour faire régner une complicité entre vos enfants et vous Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mai 2018 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

Les parents ne sont pas toujours affectueux vis-à-vis de leurs enfants. Difficile de trouver un parent en train de jouer ou rigoler avec son enfant.

C’est une grave erreur qui pousse les enfants à commettre souvent l’irréparable. Voici quelques astuces pour aider vos enfants à se rapprocher de vous.

1-Se parler Si vous ne parlez pas à vos enfants, il vous sera difficile de leur faire entendre raison. On ne se lassera jamais de le dire, la communication est la base de tout. Il faut les écouter, c’est primordial pour apprendre à anticiper leurs besoins.

2-Ne pas crier Demander à un parent de ne pas crier ? C’est l’exercice le plus complexe. Mais sachez chers parents, que la colère n’a jamais rien résolu. Les enfants se sentent frustrés quand on leur crie dessus. Il y a des parents qui adorent rabaisser leurs enfants en présence des autres. Parler avec vos enfants dans le calme. Abordez des sujets autre que l’école et l’éducation pour créer un cadre de confiance entre vous et vos enfants.

3-Montrer de l’attention Quand un enfant essaie de vous parler même si le cadre ou le moment est mal choisi, ne l’ignorez pas. Dites-lui simplement d’attendre que vous auriez fini d’échanger avec x ou y. Il se sentira plus considéré. C’est une autre manière de l’éduquer. Il apprendra ainsi qu’on ne doit pas toujours interrompre papa ou maman en pleine discussion.

4-Prendre le problème au sérieux Les enfants considèrent tout. Alors quand un enfant vous confie un problème, aussi minime soit t-il, prenez-le au sérieux. Contrairement aux parents, les enfants sont très fragiles et c’est votre première attitude qui l’amènera à se confier ou non à une autre occasion.









Emeraude ASSAH





