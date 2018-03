Paris: Anne Hidalgo envisage la destruction du centre commercial de Montparnasse

Il faut "réparer" le quartier de Montparnasse et "le traumatisme de l'urbanisme des années 1970": voici le projet présenté vendredi 9 mars par Anne Hidalgo, maire PS de la capitale.



Parmi les points forts de ce nouveau chantier de 9 hectares: "casser la dalle et faire disparaître le centre commercial", a annoncé Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris chargé de l'urbanisme.



C'est une véritable révolution que la Mairie de Paris souhaite faire vivre au quartier: "on pourra aller à pied et à l’air libre de la rue de Rennes à la gare SNCF", promet ce dernier, cité Le Monde .





"Il faudra privilégier des solutions sensibles et douces"

"Il ne s'agit pas de toilettage des espaces publics, mais d'une grande ambition", a précisé de son côté Anne Hidalgo, qui s'est chargée de rassurer ceux qui craignent la construction de nouvelles tours:



"Je ne crois pas que la solution soit d’ajouter deux ou trois nouveaux gratte-ciel à côté de la tour Montparnasse, il faudra privilégier des solutions sensibles et douces", a-t-elle insisté.



Piétonniser la place du 18-juin-1940

Ce grand chantier devrait en effet permettre à désenclaver le Jardin Atlantique, situé non loin de la Tour Montparnasse, au 1 Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon. Le projet devrait aussi aboutir à la piétonnisation de la place du 18-juin-1940, aujourd'hui uniquement pratiquée par les automobilistes.



Une consultation sera lancée ce mois-ci et une équipe d'urbanistes et d'architectes sera révélée au début de l'année 2019. Les travaux devraient être programmés pour se terminer au printemps 2024 et reprendre quelques mois plus tard, à l'automne, pour éviter les Jeux Olympiques de Paris.



www.bfmtv.com