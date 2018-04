Paris: Le corps sans vie de la policière de la brigade fluviale, retrouvé

Près de quatre mois de recherches auront été nécessaires pour retrouver le corps d’Amandine, jeune policière de la brigade fluviale, disparue le 5 janvier dernier au cours d’un exercice dans la Seine. Sa dépouille a été repêchée ce dimanche, dans le port des « batobus » près du Louvre, a appris 20 Minutes de source policière. Le préfet de police était sur place cet après-midi. Son corps a notamment été identifié grâce à sa combinaison et au matériel de police qu'elle portait.



La jeune fonctionnaire de 27 ans, qui avait intégré la brigade fluviale trois semaines avant le drame, s’est noyée au cours d’un exercice organisé près de la cathédrale Notre-Da me alors que la Seine était en crue et que les courants étaient particulièrement forts. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « homicide involontaire » et la famille de la jeune fille s’est constituée partie civile.



Selon Le Canard enchaîné, une série d’erreurs aurait entraîné la mort de la jeune femme. Au moment de l’exercice, elle était reliée à une « ligne de vie », un filin accroché au bateau. Celui-ci aurait été détaché au mépris du protocole alors que la jeune femme ne s’était pas encore délestée de son matériel. Un collègue, également jeune novice, se serait alors mis à l’eau mais sans bouteilles d’air, il se serait alors retrouvé à son tour en difficultés. La préfecture de police refuse de commenter l’affaire.