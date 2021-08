Paris et Londres VS Malabo: lutte contre la corruption ou jeux d’intérêts stratégiques? Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 22:01 | | 0 commentaire(s)|





Source : Londres tout comme Paris ont sanctionné et condamné Téodorin Obiang, fils du Président de Guinée équatoriale pour faits de corruption, d’enrichissement aux dépens de ses concitoyens et dans l’affaire des «biens mal acquis». Alors que Malabo crie au complot, certains évoquent les visées stratégiques de ces puissances occidentales.Source : https://fr.sputniknews.com/afrique/202108021045957...

Accueil Envoyer à un ami Partager