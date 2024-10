"Parité obligatoire : Entre méritocratie et risque de médiocrité en démocratie ?", Par Cheikh Sène, Enseignant FLSH/UCAD Le taux d'analphabétisme au Sénégal, estimé à environ 47,7 % en 2023, demeure préoccupant, en particulier, en raison des disparités de genre marquées. Les femmes, en majorité parmi les personnes analphabètes, sont confrontées à des défis considérables, en termes d'inclusion sociale et politique. Selon le Comité National pour l'Éducation, la Promotion et la Transformation (CNEPT), cette situation complique d'autant plus la mise en œuvre de la parité obligatoire dans le domaine politique.

Le débat sur la parité obligatoire, notamment l'instauration de quotas visant à garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des institutions comme le Parlement, fait l'objet de vives critiques. Certains estiment que cette mesure pourrait avoir des effets néfastes sur la démocratie, en risquant de privilégier des critères de genre, au détriment des compétences individuelles. La loi de 2010, introduisant la parité intégrale en politique et imposant un quota de 50 % de femmes et 50 % d'hommes sur les listes électorales, est souvent perçue comme une avancée majeure pour corriger les inégalités de genre. Cependant, l'application de cette loi a révélé certaines limites.



Contrairement à d'autres pays qui ont opté pour des mesures plus souples, le Sénégal s'est montré particulièrement rigoureux dans la transposition de la loi relative à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. La France, par exemple, avec la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000, a adopté une approche plus flexible. En effet, cette loi prévoit une parité facultative : les partis politiques qui ne respectent pas le quota de 50 % de candidats de chaque sexe, sont soumis à une amende. Pour aborder ce thème, il est important de mettre en avant les points suivants :



La remise en cause du principe méritocratique



Je suis foncièrement contre la parité obligatoire, car elle introduit une forme de discrimination positive, qui pourrait saper les principes de mérite. Dans une démocratie où les compétences, le talent, l’expérience et la vision politique, devraient primer, la mise en place de quotas basés sur le genre risque de diminuer l’importance accordée à ces critères. En sélectionnant des candidats uniquement pour atteindre des objectifs chiffrés de parité, on pourrait créer une situation où des personnes moins qualifiées ou moins expérimentées, se retrouvent à des postes de pouvoir, simplement en raison de leur sexe.



Favoriser la médiocrité



J’affirme que la parité obligatoire peut mener à une baisse des standards de compétence, en raison du fait que le choix des candidats est restreint par la nécessité de respecter des quotas. Cela pourrait aboutir à l’élection de candidats qui n’auraient peut-être pas été choisis, dans un système où seules les compétences déterminent l’accès aux postes. Si des quotas sont imposés dans les institutions, cela peut créer un effet pervers, en encourageant la sélection de personnes qui ne sont pas les plus qualifiées ou les plus compétentes, ce qui peut mener à une baisse globale de la qualité des décisions politiques.



Atteinte à la légitimité démocratique



L’obligation de respecter des quotas de genre, pourrait aussi porter atteinte à la légitimité des institutions démocratiques. Dans un système démocratique, le pouvoir doit émaner de la volonté populaire, exprimée par le biais d’élections libres où les citoyens choisissent leurs représentants. En imposant des quotas, on limite en quelque sorte la liberté de choix des électeurs. Certains pourraient percevoir cela comme une ingérence dans le processus démocratique, remettant en cause la légitimité des élus, qui pourraient être perçus comme n’ayant pas été choisis uniquement pour leur compétence, mais pour répondre à une exigence légale.



Réduire les candidats à leur sexe



L’un des dangers majeurs de la parité obligatoire, est la réduction des individus à leur sexe. Le fait d’imposer des quotas, peut renforcer l’idée que les hommes et les femmes appartiennent à des catégories distinctes qui doivent être équilibrées, plutôt que de se concentrer sur leurs qualités personnelles et professionnelles. Cela peut avoir des effets contre-productifs en figeant les stéréotypes de genre, au lieu de les déconstruire. La parité pourrait alors renforcer l’idée que les hommes et les femmes ont des rôles bien distincts à jouer, au lieu de promouvoir l’égalité de tous devant les opportunités.



Le risque d’instrumentalisation politique



Dans certains cas, la parité obligatoire peut également être instrumentalisée à des fins politiques. Des partis ou des mouvements politiques peuvent utiliser la parité, pour projeter une image de modernité ou de progressisme, tout en plaçant à des postes stratégiques des candidats qui leur sont acquis, sans égard pour la compétence réelle de ces derniers. Cela peut détourner le sens originel de la parité, qui est censée promouvoir l’égalité et aboutir à une instrumentalisation des quotas, pour servir des intérêts partisans.



Encourager la parité sans l’imposer



À l’occasion de la prochaine législature, j'en appelle solennellement aux députés pour qu’ils revoient cette loi, voire l’abroger si nécessaire, ou du moins l'assouplissent afin de corriger ses lacunes. Plutôt que d'imposer une parité obligatoire, il serait plus pertinent et démocratique d’encourager la participation des femmes dans la sphère politique par d'autres moyens. Parmi ces approches figurent la sensibilisation, la formation, la promotion de l’égalité des chances dès le plus jeune âge, ainsi que la mise en place de politiques familiales, qui faciliteraient l'accès des femmes aux postes de responsabilité.



Ces alternatives offriraient l'avantage de permettre aux hommes et aux femmes de concourir sur un pied d'égalité, tout en évitant l’imposition de quotas qui risquent de nuire au principe fondamental de la méritocratie. Il s'agirait ainsi d'assurer une plus grande participation des femmes à la vie politique, non pas par des mesures coercitives, mais en créant un environnement propice à leur épanouissement dans les instances décisionnelles, en fonction de leurs compétences et de leur mérite.



En résumé, l’imposition de la parité obligatoire dans une démocratie, présente des risques pour l’intégrité du processus électoral, la qualité des élus et la méritocratie. Cela pourrait encourager la médiocrité, en détournant l’attention des compétences pour se focaliser sur des critères purement liés au genre. Dans une démocratie, il est essentiel de préserver l’importance des compétences, tout en encourageant l’égalité des chances de manière proactive, mais sans imposer des quotas qui risquent de nuire à la légitimité du système politique.















M. Cheikh Sène,

Enseignant FLSH/UCAD,

Email : csene997@gmail.com

