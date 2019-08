Parking du stade Léopold Sedar Senghor: Des responsables de l’Apr contrôlaient des cantines

Des responsables de l'Alliance pour la République (Apr) contrôlaient indirectement des cantines aux alentours du parking du stade Léopold Sedar Senghor.



Libération informe que c’est pour cette raison que le déguerpissement des occupants a suscité autant de bruit. Car, c’est « un business bien juteux » qu’ils entretiennent sur le lieu et que leur frère de parti, Abdou Karim Fofana avait réduit en tas de d’ordures.



Au lendemain de la Tabaski, le ministre de l’Urbanisme et du Cadre de vie et des agents armés de pelles-mécaniques avaient procédé à la démolition de plusieurs cantines sauvages aux alentours de cette infrastructure sportive.



