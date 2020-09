Parmi les 50 leaders les plus influents de l’UEMOA : Ibrahima Diawara, un jeune créateur d’entreprises et homme de réseaux De l’énergie, Ibrahima Diawara en a beaucoup. Depuis 1997, ce jeune entrepreneur malien de 50 ans, de retour de l’Indonésie s’installe à Bamako, en créant plusieurs sociétés, œuvrant dans divers domaines. Un petit empire s’en est incrusté. Loin du vent à moulin, Ibrahima Diawara, a transpiré dur, pour en semer, ce qu’il devint.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Septembre 2020

Il lance «Diawara Solar Energy», spécialisée dans la distribution de l’énergie solaire, «Diawara Concrete Industry», pour la fabrication des carreaux, de tuiles et de briques. L’appétit vient en mangeant, le voilà qui inaugure en 2005, une troisième société: Le Malian Aero Compagny (MAC), dédiée dans les opérations «pluies provoquée », avec une flotte d’avions de qualité. Ilpropose aussi, d’autres services, comme les vols charters, le transport des personnalités importantes et, les évacuations sanitaires.



La création d’IBI Group SA en 2011, n’est dès lors qu’une suite logique dans la volonté d’élargir la marge de manœuvre. D’ailleurs, c’est cette holding qui donne naissance à «Builders» qui a vite grandi, pour devenir un leader régional dans le domaine de l’adduction d’eau potable.



Rigueur, expertise, transfert de bons procédés technologies, Ibrahima élargit les tentacules au Niger, en Côte d’Ivoire, au Congo et en Centrafrique. Chef d’entreprises et homme de réseaux, Ibrahima Diawara, fidèle à sa réputation de «fonceur réfléchi» a comme modèle d’entrepreneur africain, Aliko Dangote.



Le vent tourne. «Belale», spécialisée dans l’étude, la mise en oeuvre et le éveloppement de projets d’énergies renouvelables et «Bricoco» qui s’investit dans la recherche et l’exploration de permis miniers, émergent. «DIAWEI», spécialisée dans le transporteur routier, est aussi dans le giron du jeune champion Ibrahima Diawara. Idem pour «DIAZON », fondée en 2019, qui travaille dans la recherche et la production agricole. Son objectif est ambitieux : utiliser les meilleures techniques, la technologie la plus efficace, pour booster les rendements agricoles au Mali et en Afrique.



L’enfant de Bandiagara à la tête du Mouvement «Maliens Tout Court» voit grand. Ses entreprises se projettent de réaliser un chiffre d’affaires de 50 millions d’Euros pour l’exercice 2020.



Confidentiel Afrique



