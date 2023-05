Paroisse Saint André de Mbour : Abbé Jean Ngor Sène revient sur la solennité de l’Ascension Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Mai 2023 à 18:08 | | 0 commentaire(s)|

Les catholiques ont célébré, hier, l’Ascension ou la montée du Christ au ciel. Á la Paroisse Saint André de Mbour, la messe a été dirigée par le vicaire, abbé Jean Ngor Sène. Dans son homélie, il est revenu sur le sens de l’Ascension. L’Ascension, dit-il, est le jour où « le Christ retourne à son Père […] Les catholiques ont célébré, hier, l’Ascension ou la montée du Christ au ciel. Á la Paroisse Saint André de Mbour, la messe a été dirigée par le vicaire, abbé Jean Ngor Sène. Dans son homélie, il est revenu sur le sens de l’Ascension. L’Ascension, dit-il, est le jour où « le Christ retourne à son Père puisqu’il est venu du Père ». Á travers ce retour au Ciel, Jésus Christ apprend aux fidèles leur « besoin de Dieu et du prochain ». Le vicaire à la paroisse Saint André de Mbour invite par ailleurs les fidèles à « se laisser guider par l’Esprit ». Car, selon lui, c’est la seule façon pour que « nous trouvions en Jésus-Christ notre seule raison de croire, notre seule raison de faire le bien, notre raison d’aimer, de pardonner ». Abbé Jean Ngor Sène de rappeler que l’élévation ne s’obtient pas grâce à la richesse, à la possession ou à la sagesse. Elle s’obtient, dit-il, « pour avoir vécu et supporté l’épreuve, pour avoir accepté de s’abaisser pour s’assimiler et se confondre à tous, sans se faire distinguer ». « Aux yeux de Dieu, aucune richesse ne peut nous élever puisque nous avons tout reçu par Sa bonté. Ce qui peut nous élever c’est notre capacité à rejoindre les plus pauvres pour être en mesure de nous servir de nos possessions pour améliorer leur quotidien. Dieu nous élève par notre humilité, notre générosité et notre amour pour le prochain », explique-t-il. Aliou Ngamby NDIAYE



Source : https://lesoleil.sn/paroisse-saint-andre-de-mbour-...

