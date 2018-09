Parrainage Apr à Podor: Abdoulaye Daouda Diallo coordonnateur départemental fait le plein à Boké Diallloubé et ratisse large dans toutes les vingt-deux communes

Dans le département de Podor, les responsables de l’APR dirigés par leur coordonnateur départemental Abdoulaye Daouda DIALLO, ont fini depuis le début du lancement de la campagne pour le parrainage de ratisser large dans les vingt-deux communes que compte le département. Accompagné du président du conseil départemental , maires du département , membres du haut conseil , conseillers économiques et social , le coordonnateur départemental de l’APR est depuis la première semaine de l’ouverture de la campagne de ce parrainage , en possession des fiches officielles qui doivent parvenir au près du délégué régional de l’apr.



Nous avions donc décidé de suivre les directives données par le président de la république, en faisant inscrire le nombre de personnes, qu’il fallait sans tambours ni trompettes, ce qui fera dire au coordonnateur départemental, que le travail est déjà fait depuis longtemps. Dans la commune de Bocké Diallloubé sur une cible de 10 mille personnes, qu’il fallait faire inscrire sur les listes de parrainage, rien qu’ à Bocké Diallloubé l’APR s’est retrouvé avec 9 mille signataires. Même scénario que dans les communes de M’Bolo Birane et celle de M’Boumba et de Galoya , ou les maires Doro M’Baye , Sadel N’DIAYE et le responsable de L’APR de Galoya Cheikh Oumar ly , n’ont laissé aucune chance au camp de l’opposition .





Même situation , qu’au niveau des communes de Pété, Meri , Madina N’Diatbé, Golléré et N’dioum ou plusieurs milliers de signataires ont été obtenus, grâce au travail remarquable fait par les maires Demba Bâ et les cadres de l’APR en l’occurrence, Thiaye Diaby , Amadou THIAM , Abdoul BOUSSO et Docteur Kébé .A Pété avec l’appui d’ Abou Moussa Ly, le député Ibrahima Abou N’GUETTE et la conseillère municipale du parti luy Jot Jotna de Cheikh Tidiane Gadio, Hapsa GADIO qui a décidé de travailler avec le maire de Bocké Diallloubé , ces derniers ont aussi fait le plein au niveau de leurs fiches de signataires .Aboubacry SOW maire de Meri par ailleurs directeur général Adjoint de la saed , aura inscrit plus de mille signataires .





En effet dans la commune de Ndioum, le docteur Alassane N’Ndiaye , Aboubacry N’Ndiaye tous responsables APR, le ministre Mansour Elimane Kane et Amadou KANE DIALLO président du mouvement National Bamtaaré, ont réussi à faire inscrire plusieurs signataires dans le cadre de ce parrainage. Ceci dix jours juste après le démarrage du lancement de cette campagne. Dans la commune de Golléré, l’ex directeur du commerce intérieur Adama DIALLO, sur une cible de 1.8OO signataires le responsable de L’APR a déjà déposé sa liste de 1.100 signataires.





Dans les communes de Aéré LAW, Doumnga Law, de Bodé Mountaga Sy directeur général de ‘APIX et Keyssi Bousso directeur général du grand Théâtre appuyés par Ibrahima GAYE conseiller économique et social et Thierno Adama SY Adjoint au maire de Bodé ont fait le plein en ratissant fort. Dans la commune de Fanaye Aissata DIA membre du haut conseil des collectivités et adjointe au maire , Amadou Seydou Diallo 2ém adjoint au maire , kalidou KANE chef de cabinet , par ailleurs conseiller départemental , Fatimata TALL Harouna DIOR , Amadou THIAW et Ndiaye DJIGOo coordonnateur départemental de la Cojer , sur un objectif de 8.220 signataires ont inscrit 4.300 signataires .Dans les communes de Ndiayene Pendaw et Niandane la député Yéta SOW avec son 1er adjoint au maire Amadou Bâ et sidi Ardo SOW ont décimé l’opposition en mettant la main sur tous les signataires.



Quant au directeur général de l’AGETIP , El hadji Malik GAYE, maire de Niandane et son adjointe ADama GAYE ont réussi à inscrire plus de quatre mille signataires .Un véritable ouf de soulagement au niveau des communes de Guède chantier et celle de Guède village , ou l’adjoint au maire Amadou SY et Yacine Bâ et la député Arame Ly , Haby Sidi Bâ responsable départementale des Amazones de l’apr et Banel SALL ont réalisé un taux de plus de 80¨% de signataires inscrits .



En fin dans la commune de Podor avec l’appui surtout de Racine SY président national de ALSAR et du directeur général de Dakar Dem Dik , Fatou SY , Rougy Ly et Amy SECK ont pu atteindre un taux de 90à % d’inscrits sur leur liste de parrainage. Dans la commune de Démette Abdoulaye Elimane Dia et maire et Mamadou DIA plénipotentiaire du parti dans le département ont réussi à obtenir un taux de plus de 92 % de signataires inscrits.



Dans la commune de Dodel Seydou DEH responsable APR dans la zone du diéri et Farmata DIALLO responsable APR à Sinthiou Dangdé ont mis le paquet en inscrivant plus de 1OOO signataires .Tandis qu’à Gamadji Sare, c’est le conseiller spécial du président Macky SALL, Kalidou Thierno Bâ et Baba Néné Bâ du mouvement Jam Ari , qui ont , pu atteindre un taux de plus de 87 % d’inscrits .Réagissant au choix porté par le président Macky SALL au ministre Mansour FAYE comme délégué régional du parrainage A Daouda Diallo fera savoir que personne n’est plus méritant que celui, qui a été pendant les moments les plus difficiles au côté du président .Et que le maire de saint Louis, incarne les vraies valeurs du parti de l’APR et que son parti ne pouvait pas avoir mieux .

